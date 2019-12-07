حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تسقط زخات من الأمطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قويه أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، الاثنين المقبل، لذا يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط ، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.