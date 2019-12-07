قيادي حوثي يعتدي على معلمات في محافظة البيضاء

السبت 7 ديسمبر 2019

اعتدى قيادي حوثي كبير، على معلمات في إحدى مدارس البنات بمدينة البيضاء، وسط اليمن، وطردهن من مكتبهن.



وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر القيادي لدى المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعو عبدالله أحمد الجمالي، المُعين لدى سلطتها وكيلاً لمحافظة البيضاء، وهو يشتم معلمات في مدرسة "اللسواس" بمدينة البيضاء، ويجبرهن على المغادرة تحت وطأة التهديد، بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

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وأوضحت مصادر محلية، أن المعلمات تقدمن بشكوى خطية إلى محافظ المحافظة المعين هو الآخر من قبل مليشيا الحوثي، ضد المدعو الجمالي، طالبن بالتحقيق معه وفق القانون، إلا أن المحافظ وجه بحرمانهن من راتب الشهر الجاري -الذي يتم دفعه عبر الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة.

وعبر حقوقيون عن إدانتهم مثل هكذا تصرفات خارجة عن القانون والعادات والتقاليد القبلية التي تجرّم الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المرأة أيَّا كانت أسبابه، وتعتبره عيباً أسودَ