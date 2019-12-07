- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي سيئون يرفض إنعقاد اجتماعات المكونات المشبوهة.. بيان والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون رفضها القاطع لإنعقاد أي اجتماع لأي من المكونات المشبوهة في هذا التوقيت لا سيما في مدينة سيئون انطلاقا مما تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاق الرياض بعدم استحداث اي عمل سياسي او عسكري .
وقالت القيادة في بيان لها: "نظرا لما قد تحدثه مثل تلك الاجتماعات من ارباك ومواجهات لاتحمد عقباها ودراء للفتنة فان القيادة المحلية بالمديرية تحمل المسؤولية الكامله الجهة المنظمة والراعية لهذا الاجتماع عن أي فتنة وستتخذ كافة الاجراءات لمنعها".
وأضافت: "وعليه فان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتواصل وستدعم كافة الجهود العقلانية المبذولة لتجنيب المديرية وابناءها أي اعمال قد تثير الفتن بينهم".
كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي سيئون يرفض إنعقاد اجتماعات المكونات المشبوهة.. بيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.