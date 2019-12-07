انتقالي سيئون يرفض إنعقاد اجتماعات المكونات المشبوهة.. بيان

السبت 7 ديسمبر 2019

أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون رفضها القاطع لإنعقاد أي اجتماع لأي من المكونات المشبوهة في هذا التوقيت لا سيما في مدينة سيئون انطلاقا مما تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاق الرياض بعدم استحداث اي عمل سياسي او عسكري .



Advertisements

وقالت القيادة في بيان لها: "نظرا لما قد تحدثه مثل تلك الاجتماعات من ارباك ومواجهات لاتحمد عقباها ودراء للفتنة فان القيادة المحلية بالمديرية تحمل المسؤولية الكامله الجهة المنظمة والراعية لهذا الاجتماع عن أي فتنة وستتخذ كافة الاجراءات لمنعها".

وأضافت: "وعليه فان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتواصل وستدعم كافة الجهود العقلانية المبذولة لتجنيب المديرية وابناءها أي اعمال قد تثير الفتن بينهم".