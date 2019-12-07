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مليشيات الحوثي تواصل حملات الإختطافات بحق المدنيين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 7 ديسمبر 2019

أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبل ظهر اليوم الجمعة على اختطاف أحد المواطنين ونجله من داخل منزلهم في بلدة عزاب وسط منطقة العود.

 

وتحدث مصدر محلي من سكان البلدة وفقا لـ ”المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي“ أن جماعة مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية أتت على متن أحد الأطقم بقيادة المشرف الأمني لمنطقة العود والتابع للمليشيات المدعو ”ميثاق صالح محمد الربيعي“ والمكنى بـ ”أبو الجراح“ ، وداهمت منزل المواطن ”صالح علي عميران“ واختطافه مع نجله ”عبدالرقيب“ واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

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وأفادت المصادر إلى أن لم يعرف بعد سبب هذا الإختطاف، وأن هذه الحادثة أحدثت حالة من الخوف والهلع وسط أسرة المواطن ”عميران“ خصوصا بين النساء والأطفال، وهو الأمر الذي أنعكس بدوره على أهالي البلدة من هذه التصرفات التي وصفها المصدر بـ "الإستفزازية والقمعية“.

 

 وتستمر المليشيات الحوثية منذ بداية المواجهات شمال محافظة الضالع بشن حملات اختطافات واسعة بحق المواطنين في المناطق التي لازالت تقع تحت سيطرتها في العود ومديريات الحشاء ودمت وجبن تحت ذرائع وحجج متعددة،  وهو الأمر الذي دفع بالمئات من الأسر إلى النزوح باتجاه المناطق الآمنة في الجنوب خوفاً من بطش هذه المليشيات.

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