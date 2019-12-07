- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. مليشيا الحوثي تعلن حالة استنفار غير مسبوقة في قعطبة والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
أعلنت عناصر مليشيا الحوثي حالة استنفار، عصر الجمعة 6 ديسمبر / كانون الأول 2019م، شمال وغربي الفاخر، بمديرية قعطبة، محافظة الضالع.
ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقتي شليل وبيت النهام وضواحيهما، شمال وغربي الفاخر، أعلنت حالة استنفار، حشدت خلالها عناصرها التي تنحدر من ذات السلالة، وحثتها على الاستعداد تحسباً لأية هجمات مفاجئة أو ردود أفعال من القبائل، أو من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.
وذكرت المصادر، أنه بالرغم من تنفيذ المليشيا أعمالا قمعية بحق المواطنين وترويعهم بهدف إذعانهم لها، إلا أن الرعب أصابها والإرباك خيم على تصرفاتها بعد مداهمتها قرية عزاب، شمالي الفاخر، قبل ظهر اليوم، واختطفت المواطن "صالح علي عميران"، ونجله "عبدالرقيب".
هذا وكانت عملية الاختطاف لقيت إدانات واسعة من المواطنين الذين تزايدت بين أوساطهم موجات الغضب ضد المليشيا الحوثية التي أصبحت لا تحظى بقبول ورضا سوى قلة من المشايخ الموالين لها، معظمهم كانوا قد تعرضوا لضغوطات منها.
ودفعت المليشيا، مساء اليوم، بتعزيزات جديدة من محافظة إب، عبر نقيل خشبة، تضم عدداً من الأطقم المسلحة، وقذائف المدفعية
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. مليشيا الحوثي تعلن حالة استنفار غير مسبوقة في قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.