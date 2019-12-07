مستشفى الهجرين يختتم المخيم الطبي المجاني بوادي حضرموت

السبت 7 ديسمبر 2019

اختتم يوم أمس المخيم الطبي المجاني في أمراض الجلد وجراحة الانف والأذن والحنجرة في مستشفى الهجرين التعاوني باستضافة الدكتور رجب بايمين أخصائي انف وإذن وحنجرة والدكتور ناصر التميمي الحاصل على الزمالة الأردنية في الامراض الجلدية بدعم من مؤسستي العون وطيبة للتنمية .



وخلال المخيم الذي أستمر لخمسة أيام تم اجراء اكثر من ستون عملية تشمل اللوزتين ولحميات الانف وتعديل الحاجز الانفي بالإضافة الى ترقيع طبلة الاذن ،وبلغ عدد عمليات اللوزتين ولحميات الانف اكثر من 55 حالة فيما بلغ عدد عمليات غضروف الانف وتقويم الحاجز الانفي 9 حالات وثلاث حالات في ترقيع طبلة الاذن .

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وفي حفل الختام الذي أقيم في قاعة مستشفى الهجرين التعاوني أشاد مدير المستشفى الدكتور إبراهيم باضاوي بالدور الكبير الذي تقدمه مؤسستي العون وطيبة في تنفيذ المخيمات الطبية في مدينة الهجرين ، شاكرا جهود الدكتور رجب بايمين والدكتور ناصر التميمي والبعثة الطبية المرافقة .

وتم تكريم المشاركين في المخيم من قبل إدارة مستشفى الهجرين بشهادات تقديرية نظير جهودهم التي بذلوها في نجاح المخيم على أمل إقامة مخيمات أخرى في الأشهر القادمة