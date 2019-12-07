شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. هيئة كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

Advertisements وبحسب وكالة "واس" قدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها

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