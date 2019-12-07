حذر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، من حدوث "فتنة داخلية" في البلاد، داعيا الى الابتعاد عن الصدام المسلح، فيما شدد أن "لا سلاح الا سلاح الدولة".
وقال الخزعلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "الصدام المسلح امر مرفوض، والصحيح هو انسحاب كل المسلحين وترك المجال للأجهزة الامنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع".
واضاف أن "طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".
واعلنت وزارة الداخلية، مساء امس الجمعة، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك وسط بغداد، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.
واضاف أن "طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".
واعلنت وزارة الداخلية، مساء امس الجمعة، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك وسط بغداد، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: لا سلاح الا سلاح الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.