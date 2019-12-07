عصائب اهل الحق: العقوبات لن تنفع ولا نمتلك أرصدة خارجية

وكتب الربيعي على "تويتر": "موتوا بغيظكم، أوجعناكم نحن رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال، وضد الإرهاب التكفيري وضد التقسيم والمحاصصة والفساد، وسنبقى أخوة زينب عصائب أهل الحق شوكة في عيون الاستكبار وحائط الصد الذي يحطم مشروع الهيمنة الأمريكية".وأضاف الربيعي، تعليقا على العقوبات الأمريكية، أن العقوبات "لن تنفع... لا ولن نمتلك أرصدة خارجية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر.