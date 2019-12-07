عصائب اهل الحق: العقوبات لن تنفع ولا نمتلك أرصدة خارجية

أعلن محمد الربيعي المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "الصادقون" التي تمثل حركة "عصائب أهل الحق"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قياديين في الجماعة لن تنفع.
وأضاف الربيعي، تعليقا على العقوبات الأمريكية، أن العقوبات "لن تنفع... لا ولن نمتلك أرصدة خارجية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر.
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