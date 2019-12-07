سائرون تطلب من الاجهزة الامنية 'تفسيرا سريعا' ماحدث امس وسط بغداد

اعتبر نائب عن تحالف سائرون، اليوم السبت، ان ماحدث امس من اعتداءات على المتظاهرين السلميين وسط بغداد، يتطلب تفسيرا سريعا من الحكومة واجهزتها الامنية.
واضاف الشمري ان "ماقام به هؤلاء المسلحون من اعتداءات على المتظاهرين السلميين العزل امر خطير ويكشف بشكل واضح وجود جهات خاسرة ان استمر تحقيق الحراك السلمي نتائج ايجابية".
واوضح ان "اغلب فئات الشعب وبمختلف توجهاتها مع الحراك الجماهيري السلمي لتحقيق المطالب المشروعة والتي على مايظهر سحبت البساط من جهات مدفوعة داخليا وخارجيا فبدأت القيام باعمال سلبية غير مشروعة".
وشدد الشمري على ضرورة ان "تتحمل الحكومة واحهزتها الامنية وبمختلف صنوفها مسؤولية ماحدث وعليها طمانة الشعب على قدرتها لبسط الامن والاستقرار".
واعلنت وزارة الداخلية، مساء امس الجمعة، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.
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