سائرون تطلب من الاجهزة الامنية 'تفسيرا سريعا' ماحدث امس وسط بغداد

وقال سلام الشمري، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "دخول سيارات تحمل اشخاصا مسلحين الى ساحة التظاهر دون منع او تفتيش امر لايمكن السكوت عليه وعلى الجهات المعنية توضيح ذلك سريعا".

واضاف الشمري ان "ماقام به هؤلاء المسلحون من اعتداءات على المتظاهرين السلميين العزل امر خطير ويكشف بشكل واضح وجود جهات خاسرة ان استمر تحقيق الحراك السلمي نتائج ايجابية".



واوضح ان "اغلب فئات الشعب وبمختلف توجهاتها مع الحراك الجماهيري السلمي لتحقيق المطالب المشروعة والتي على مايظهر سحبت البساط من جهات مدفوعة داخليا وخارجيا فبدأت القيام باعمال سلبية غير مشروعة".

وشدد الشمري على ضرورة ان "تتحمل الحكومة واحهزتها الامنية وبمختلف صنوفها مسؤولية ماحدث وعليها طمانة الشعب على قدرتها لبسط الامن والاستقرار".