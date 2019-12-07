مصرع واصابة منتسبين امنيين اثر سقوط برج رصد غربي الرمادي

أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، السبت، بمصرع منتسبي امن اثنين واصابة اخر أثناء تأدية واجبهم الامني غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن، منتسبين اثنين من فوج طوارئ 13 لقيا مصرعيهما، ليلة امس، واصيب اخر بجروح متفاوتة اثر سقوط برج المراقبة في السيطرة المرابطين فيها في منطقة الجابرية بناحية البغدادي، في قضاء هيت غربي مدينة الرمادي"، مبينا ان "الحادث وقع بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة التي ادت إلى سقوط السقف المتهالك".



وأوضح المصدر، ان "القوات الامنية سارعت إلى الوصول إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الازم"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا حول الحادث".

