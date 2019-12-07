انطلاق المرحلة السابعة من عملية 'ارادة النصر' في كركوك وصلاح الدين وديالى

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبتـ انطلاق المرحلة السابعة من عملية "أرادة النصر" ومن أربعة محاور في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقال الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في بيان صدر، اليوم، عن خلية الاعلام الامني، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، واشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباح اليوم وعلى بركة الله المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، ومن أربعة محاور".



وأوضح يار الله أن العملية "بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات ديالى وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك وشرطة الطاقة وقيادات قواطع " كركوك – ديالى – صلاح الدين، والحشد الشعبي ، ومديريات شرطة محافظات (صلاح الدين وديالى ) وقطعات الشرطة الاتحادية (فق٣- فق٥ -فق الالية -فق٦ مغاوير ) بدعم واسناد جوي من قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".



وأوضح أن هذه العملية "تاتي لتفتيش وتطهير المناطق والقرى وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب ولإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة في محافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين )وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".