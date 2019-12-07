شكرا لقرائتكم واشنطن: روسيا أسقطت مسيرة أميركية في ليبيا الشهر الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم السبت، إن الجيش الأميركي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أميركية مسيرة فُقدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي ويطالب بعودة حطامها.
وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت "لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها".
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