وقع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ادي ابي اللمع على المطالب المدونة على الورقة التي حملها إليه مجموعة من الحراك الشعبي، معتبراً أنها مطالب "محقة وضرورية لإعادة بناء هذه الدولة المهترئة ولتحسين أداء الطبقة السياسية والإدارية على كافة مستوياتها".
واكد ابي اللمع ان "كتلة الجمهورية القوية لن تسمي سمير الخطيب لرئاسة الحكومة والتكليف يجب ان يكون قبل التأليف"، معتبرا ان "ما يحصل اليوم من اتفاقيات جانبية هو خطأ دستوري كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي اللمع: ما يحصل اليوم من اتفاقيات جانبية هو خطأ دستوري كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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