ابي اللمع: ما يحصل اليوم من اتفاقيات جانبية هو خطأ دستوري كبير

وقع عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​ادي ابي اللمع​ على المطالب المدونة على الورقة التي حملها إليه مجموعة من ​الحراك الشعبي​، معتبراً أنها مطالب "محقة وضرورية لإعادة بناء هذه ​الدولة​ المهترئة ولتحسين أداء الطبقة السياسية والإدارية على كافة مستوياتها".

واكد ابي اللمع ان "كتلة الجمهورية القوية لن تسمي ​سمير الخطيب​ ل​رئاسة الحكومة​ والتكليف يجب ان يكون قبل التأليف"، معتبرا ان "ما يحصل اليوم من اتفاقيات جانبية هو خطأ دستوري كبير".