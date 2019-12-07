أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية"، تعليقا على ما افيد في ​الساعات​ الماضية عن اتصالات بين مكونات الحراك وتحضيرات لإعلان اضراب عام الاثنين المقبل، مترافقاً مع ​قطع الطرق​ في عدد من المناطق اللبنانية، وتحديداً ​طريق القصر الجمهوري​، إحتجاجاً على احتمال تكليف المهندس ​سمير الخطيب​ لتشكيل ​حكومة​ تكنو- سياسية، انّ "قرار ​الجيش اللبناني​ واضح لجهة منع إقفال الطرق، وثمة إجراءات مشددة ستتخذ في هذا الاطار".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: الجيش يتخذ اجراءات مشددة تزامنا مع الاستشارات وممنوع اقفال الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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