بري: سأسمي وكتلة التنمية سمير الخطيب بما ان الحريري يدعمه

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" الى انه "في الأساس كان سيسمّي رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة، وبما أنه يدعم المهندس سمير الخطيب فسأسمّي وكتلة "التحرير والتنمية" المهندس سمير الخطيب".
وإذ شدد بري على انّ "الانقاذ الحقيقي للبنان يتم عبر الدولة المدنية"، اكد في الوقت نفسه العزم على "إقرار المجلس النيابي لمشروع موازنة 2020 قبل عيد الميلاد، بحيث يفترض ان تنجز اللجنة النيابية للمال والموازنة مشروع الموازنة في فترة لا تتعدى الأسبوع المقبل".
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