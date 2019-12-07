بري: سأسمي وكتلة التنمية سمير الخطيب بما ان الحريري يدعمه

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية" الى انه "في الأساس كان سيسمّي رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​، أو الشخصية التي يدعمها ل​تشكيل الحكومة​، وبما أنه يدعم المهندس ​سمير الخطيب​ فسأسمّي وكتلة "التحرير والتنمية" المهندس سمير الخطيب".

وإذ شدد بري على انّ "الانقاذ الحقيقي ل​لبنان​ يتم عبر ​الدولة المدنية​"، اكد في الوقت نفسه العزم على "إقرار ​المجلس النيابي​ لمشروع موازنة 2020 قبل ​عيد الميلاد​، بحيث يفترض ان تنجز اللجنة النيابية للمال و​الموازنة​ مشروع الموازنة في فترة لا تتعدى الأسبوع المقبل".