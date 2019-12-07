جعجع التقى وفداً من بنك الاستثمار المتعدد الجنسيات

لتقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفداً من بنك الاستثمار المتعدد الجنسيات وشركة الخدمات المالية مورغن ستانلي (Morgan Stanley)، في حضور نائب رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​غسان حاصباني​ والأمين المساعد لشؤون الإنتشار مارون سويدي، وقد ضم الوفد: مدير عام " مورغن ستانلي" رالف الراهب، نائب رئيس "AllianceBernstein" ماركوس شنايدر، مدير المحفظات "BFAM Partners" أندرو سيز، مدير المحفظات "Blue Crest" مرسيل كفوري، المدير المشارك في "Lazard" عارف جوشي، المدير العام الأول "Wellington" جيم فالون ونائب رئيس الواردات "EVN" حسين خطاب. وتابحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدين المالي والإقتصادي في لبنان.

من جهة أخرى، استقبل جعجع، في معراب، وفداً من رؤساء بلديات منطقة ​دير الأحمر​، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​أنطوان حبشي​، وقد ضم الوفد: رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر رئيس بلديّة ​بتدعي​ جان الفخري، رئيس بلديّة دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلديّة ​عيناتا​ المهندس ​ميشال رحمة​، رئيس بلديّة الزرازير طعان حبشي، رئيس بلديّة بشوات حميد كيروز، رئيس بلديّة نبحا المحفارة مالك الحدشيتي، رئيس بلديّة برقه غسان جعجع ورئيس بلديّة القدام المحامي الياس الحدشيتي. وتباحث المجتمعون في شؤون المنطقة الإنمائيّة والإجتماعيّة.



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