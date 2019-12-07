أصدر قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ قراره الظني في حق ​شركة الشرق الأوسط​ لخدمة ​المطار​ات MEAS التي تتولى صيانة منشآت ​مطار بيروت الدولي​ بجرم هدر ​المال​ العام. ويأتي هذا القرار على خلفية الفيضان، الذي إجتاح أنفاق المطار في تشرين الثاني من عام 2014 وأدى الى أضرار مادية كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي نقولا منصور أصدر قراره الظني ضد شركة MEAS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.