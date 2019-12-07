خارجية السعودية: مُرتكب الجريمة الشنعاء في فلوريدا لا يُمثل شعبنا

علقت ​وزارة الخارجية السعودية​، على حادث ​إطلاق النار​ داخل قاعدة عسكرية في ​فلوريدا​ بأميركا نفذها طالب سعودي مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بما فيهم الطالب السعودي وإصابة 7 آخرين، معرفة عن "بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين ونتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأكدت في بيان أن "مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير"، معلنة أنه "انطلاقا مما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".