شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية تطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط وتشكيل لجنة للسلامة الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سعاد المصرى، حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، ووضع آلية للتعامل معها، خاصة بعد تكرار واقعة انهيار عدد من العقارات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشددت المصرى، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيال العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزلاة منذ عدة سنوات، شريطة مراعاة الأسر غير القادرة، والتى لا يوجد لها مسكن بديل، سواء من خلال توفير مسكن مؤقت لحين حل أزمتهم، أو الاستفادة ببعض الوحدات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى حال توافر الشروط عليهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، متابعة للسلامة الإنشائية للعقارات، وذلك من خلال تشكيل لجنة تضم عناصر خبرة متخصصين فى هذا المجال لإعداد تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية على العقارات كل خمس سنوات حد أقصى، ومن ثم يتم اتخاذ قرارات بشأن تقرير اللجنة، وتنفيذه على أرض الواقع للحفاظ على أرواح المواطنين.