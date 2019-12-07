شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يحذر من اختلاط مياه الشرب بالصرف ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الحسينى، بطلب إحاطة بشأن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض المناطق بحي بولاق الدكرور، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيص أرض محطة رفع أبو قتادة للنادي العربي.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المناطق في حى بولاق الدكرور تعانى من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى مما يهدد حياة المواطنين، ويزيد من احتمالية فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، في الوقت الذى تطلق فيه الدولة عدد من المبادرات الصحية بشأن القضاء على الأمراض المزمنة، سواء فيرس سى، أو الفشل الكلوى، وقوائم الانتظار، ولهذا لابد من حل الأزمة من المنبع، وحل مشكلة اختلاط المياه نهائيا.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة عمل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، شريطة البدء بالمتهالكة، وذلك من خلال عمل حصر حقيقى على أرض الواقع والبدء في إحلال الأكثر احتياجا، لمعالجة مثل هذه المشكلة، وفى نفس الوقت للحفاظ على نسبة المياه النظيفة المهدرة، بالإضافة لحل مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق.