حدث ليلاً| حريق بنفق الأزهر.. وتفاصيل جديدة بشأن محادثات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدة ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

جنوب السودان: نطالب الرئيس السيسي بالتدخل لتثبيت إجراءات السلام

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، الجمعة، بأووت أشويل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، على هامش زيارة عبدالعال الرسمية إلى جنوب السودان.

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دخان كثيف وحالة ذعر.. مصدر يكشف تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر

أكد مصدر أمني أن السبب في توقف الحركة المرورية في نفق الأزهر، يرجع إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ما تسبب في وجود حالة من الذعر بين قائدي المركبات في محيط الواقعة.

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قبل إغلاقه بـ20 دقيقة.. تفاصيل جديدة في حريق سيارة داخل نفق الأزهر

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في حادث احتراق سيارة داخل نفق الأزهر، وأثار حالة من الذعر بين قائدي المركبات في المنطقة المحيطة.

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متحدث الري يكشف آخر تطورات اجتماعات مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، متحدث باسم وزارة الري، إن اجتماع وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة الاثنين والثلاثاء الماضيين، أحد 4 اجتماعات تم الاتفاق عليها في واشنطن، بحضور ممثلي الإدارة الأمريكية والبنك الدولي في نوفمبر الماضي، وكان أحد مخرجات الاجتماع عقد 4 اجتماعات حتى 15 يناير المقبل.

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مصدر: وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول بأكاديمية الشرطة

أكد مصدر أمني؛ أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ اعتمد نتيجة القبول لكلية الشرطة هذا العام.

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الكنيسة: مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي في حادث سير

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الجمعة، مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عقب تعرضهما لحادث سير، بسيارتهما الخاصة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

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وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على شركة صينية معينة متفردة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أنها مسئولة عن إنتاج 9% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

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وزيرة الصحة: لقائي مع ممثلي نقابة الأطباء حول أزمة التكليف كان مثمرًا جدًا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقائها مع ممثلي نقابة الأطباء حول أزمة التكليف كان مثمرًا جدًا، وتم تكليف 100% من المتقدمين لبرنامج الزمالة والتدريب من خريجي الطب الجدد.

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قطر: الحديث مع السعودية انتقل من طريق مسدود لرؤية مستقبلية للعلاقات

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الجمعة، إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة الخليجية، معربًا عن أمله في نتائج إيجابية.

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الملك سلمان يعلق على اتهام طالب سعودي بإطلاق نار في قاعدة أمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تحدث معه هاتفيًا، للتأكيد على أن الشعب السعودي بأكمله يشعر بالغضب من الهجوم الوحشي في القاعدة البحرية العسكرية بولاية فلوريدا.

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السعودية تعلن تقديم الدعم الكامل لأمريكا للوصول لملابسات هجوم "فلوريدا"

أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة أنها ستقوم بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الامريكية للوصول إلى ملابسات الهجوم المميت الذي قام به أحد الطلبة السعوديين بقاعدة عسكرية في "فلوريدا" والذي تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص واصابة عدد من الأمريكيين .

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البنتاجون يدرس اتخاذ خطوات لضمان أمن المؤسسات العسكرية بعد هجوم "فلوريدا"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه "يدرس اتخاذ عدة خطوات لضمان أمن مؤسساتنا العسكرية وسلامة أفراد قواتنا وأسرهم".

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العراق: تحقيق حول إطلاق النار بالسنك ومقتل وإصابة 84 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء الجمعة عن فتح تحقيق بإطلاق النار في منطقة السنك بمحافظة بغداد ، والذي أدى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.

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مرشحو الرئاسة الجزائرية يجمعون على أهمية السلطة المستقلة كأساس للديمقراطية

اعتبر المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي أن تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات كان مكسبا كبيرا للعمل الديمقراطي والتعددية لأن الشكاوى الرئيسية كانت من تزوير الانتخابات، وكان مطلب المواطنين والسياسيين هو إبعاد الحكومة عن الإشراف على الانتخابات.

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البيت الأبيض يعلن عدم مشاركته في الإجراءات المقبلة لتحقيقات عزل ترامب

أعلن البيت الأبيض ، الجمعة ، أنه لن يشارك في الإجراءات القادمة للتحقيقات في عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب ، داعيا المشرّعين الديمقراطيين إلى إنهاء تحقيقهم.

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مسئول بالرئاسي الليبي: اتفاق السراج وأردوغان "رخيص"

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق".

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