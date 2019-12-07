"القاهرة 21".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس السبت، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17

طقس الأحد

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وعن طقس الأحد، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين "الأحمر والمتوسط"، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 13

جنوب سيناء والغردقة 23 17

شمال الصعيد 22 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 17​

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