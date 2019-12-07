البيت الأبيض يعلن عدم مشاركته في الإجراءات المقبلة لتحقيقات عزل ترامب

أعلن ​البيت الأبيض​ أنه لن يشارك في الإجراءات القادمة للتحقيقات في عزل الرئيس ​دونالد ترامب​ في ​مجلس النواب​، داعيا المشرّعين الديمقراطيين إلى إنهاء تحقيقهم.

وردا على المهلة التي منحتها اللجنة القضائية بمجلس النواب للإدارة الأميركية والتي انتهت مساء اليوم، أكد محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في خطاب أرسله لرئيس اللجنة جيري نادلر ، أن اعتماد النواب الديمقراطيين مواد اتهام دونالد ترامب سيكون "استغلالا متهورا للسلطة ، كما سيشكل أكثر محاولة غير عادلة وحزبية إلى حد بعيد وغير دستورية للعزل في تاريخ وطننا".

