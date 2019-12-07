ترامب يدعو البنك الدولي إلى وقف منح قروض للصين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة البنك الدولي إلى وقف منع الصين قروض مالية، لأن بكين تملك أموال ضخمة.
وسأل "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟". وشدد على ان "الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم (المال)، فسيخلقونها. توقفوا".
هذا وتدهورت الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونغ كونغ.
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