ترامب يدعو البنك الدولي إلى وقف منح قروض للصين

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الجمعة ​البنك الدولي​ إلى وقف منع ​الصين​ قروض مالية، لأن بكين تملك أموال ضخمة.

وسأل "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟". وشدد على ان "الصين لديها الكثير من ​المال​، وفي حال لم يكن لديهم (المال)، فسيخلقونها. توقفوا".

هذا وتدهورت الأوضاع بين الصين و​الولايات المتحدة​، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة ​العنف​ وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في ​هونغ كونغ​.