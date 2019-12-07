أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن بضعة أشخاص قتلوا عندما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.
ولفت قائد الشرطة في مقاطعة واجير ستيفن نجيتش لـ"رويترز" الى إن "الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة يطلق عليها كوتولو دون تقديم تفاصيل بشأن الضحايا".
وأوضح "نصبت مجموعة من الرجال المسلحين كمينا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء اليوم"، مضيفا: "نشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم لمتشددين مشتبه بهم في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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