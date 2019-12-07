مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم لمتشددين مشتبه بهم في كينيا

أفادت ​الشرطة​ ووسائل إعلام محلية إن بضعة أشخاص قتلوا عندما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون ​حافلة​ في ​كينيا​ قرب الحدود مع ​الصومال​.

ولفت قائد الشرطة في مقاطعة واجير ستيفن نجيتش لـ"رويترز" الى إن "الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة يطلق عليها كوتولو دون تقديم ​تفاصيل​ بشأن الضحايا".

وأوضح "نصبت مجموعة من الرجال المسلحين كمينا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء اليوم"، مضيفا: "نشتبه في تورط ​حركة الشباب الصومالية​".