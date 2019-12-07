الدفاع الأميركية: لدينا إمكانات كافية بالشرق الأوسط لردع أي صراع

اعرب ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر عن اعتقاده أن "​الجيش الأميركي​ لديه إمكانات كافية في ​الشرق الأوسط​ في الوقت الراهن لردع أي صراع نافيا صحة ​تقرير​ إعلامي أفاد بأنه يجري بحث زيادة كبيرة في عدد ​القوات​ وسط توتر مع ​إيران​".

وذكرت "​رويترز​" أن اسبر لم يستبعد إجراء عمليات إحلال للقوات أو حتى زيادات محدودة في ​المستقبل​"، مضيفا: " لكن لا شيء فيما يخص العدد، 14000، هذا تقرير خاطئ تماما"، لافتا الى أن "كل قائد يرغب في المزيد والمزيد من الإمكانات أينما كان، لكن حاليا نعتقد أن لدينا قدرات كافية على الساحة لردع من نريد أن نردعه".

وأوضح أن يراجع الطلبات بانتظام لكن شدد على أنه "في الوقت الراهن لا يوجد طلب بنشر 14 ألف فرد".