شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات "رقابية" للجنة الصناعة بالبرلمان الأسبوع المُقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، تناقش موضوعات مُتعددة ومختلفة، لكنها تتخذ شكلا واحدا من أشكال العمل البرلمانى، وهو الشكل الرقابى، حيث تناقش اللجنة خلال الـ4 اجتماعات أمور رقابية.

ونستعرض فيما يلى الموضوعات التى ستتم مناقشتها الأسبوع المُقبل بلجنة الصناعة فى حضور العديد من المسئولين التنفيذيين:

1. الاجتماع الأول صباح الأحد لمناقشة موضوع صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى، وما تتعرض له الصناعة من أزمات، وتمت دعوة وزراء التجارة والصناعة, والبترول والثروة المعدنية, والمالية.

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2. الاجتماع الثانى صباح الاثنين، جلسة إستماع لوزيرى الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام لمناقشة موضوع صناعة الدواء كصناعة قومية واستراتيجية للدولة والمشكلات التى تتعرض لها.

3. الاجتماع الثالث صباح الثلاثاء لمناقشة طلب إحاطة بشأن تباطؤ الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس، وذلك بحضور محافظ السويس ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

4. الاجتماع الرابع ظُهر الثلاثاء لمناقشة طلبى إحاطة بشأن الإنشاءات المقامة بدون ترخيص بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة والخاصة بالبورصة السلعية، وأيضا دور جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية وعدم تفعيل خدمة ما بعد البيع من قبل بعض الشركات.