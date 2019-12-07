عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض يبلغ الكونجرس رفضه المشاركة في جلسات استماع عزل ترامب

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أبلغ البيت الأبيض، السبت، الكونجرس الأمريكي رفضه المشاركة في جلسات استماع اللجنة القضائية حول التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه لن يشارك في أي جلسات استماع تخص اللجنة القضائية حول التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويسابق أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الزمن في خطواتهم نحو إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، تزامناً مع ثاني جلسات تحقيقاته في هذا الشأن.

ويحقق "النواب" في عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

وقدم تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب، لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة.

وقبل ساعات، أكد تقرير بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

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وتتصاعد الاحتمالات بأن يتم عزل الرئيس الأمريكي ومحاكمته أمام الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية الاتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه "سينتصر" في معركة عزله، بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.

وكتب ترامب على تويتر "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى.. سننتصر".

وأضاف أن الاتهامات الموجهة له تعني أنها ستُستخدم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المقبلين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت نانسي بيلوسي إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة ترامب.

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم، بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني جريشام على "تويتر": "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ"، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.