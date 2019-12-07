شكرا لقرائتكم إسبر: لدينا قدرات كافية بالمنطقة لردع من نريد أن نردعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الجمعة إنه يعتقد أن الجيش الأميركي لديه إمكانات كافية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن لردع أي صراع، نافياً صحة تقرير إعلامي أفاد بأنه يجري بحث زيادة كبيرة في عدد القوات وسط توتر مع إيران.

لكن الوزير لم يستبعد، في تصريحات للصحفيين، إجراء عمليات إحلال للقوات أو حتى زيادات محدودة في المستقبل.

وقال إسبر، خلال سفره لحضور منتدى في "مكتبة ريغان" بكاليفورنيا: "لا شيء فيما يخص العدد. 14 ألف، هذا تقرير خاطئ تماماً".

وأضاف: "كل قائد يرغب بالمزيد والمزيد من الإمكانات أينما كان. لكن حالياً نعتقد أن لدينا قدرات كافية على الساحة لردع من نريد أن نردعه".

وأوضح أنه يراجع الطلبات التي تأتيه في هذا السياق بانتظام، لكنه شدد على أنه "في الوقت الراهن لا يوجد طلب بنشر 14 ألف فرد".

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وتصريحات إسبر بشأن المسألة هي الأكثر تفصيلاً منذ نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بقوة الأربعاء تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف عسكري إضافي إلى المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل حوالي 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط منذ مايو/أيار الماضي مدعومين بقاذفات وأفراد من الدفاع الجوي لردع سلوك إيران الاستفزازي.

وانفتاح البنتاغون على نشر قوات إضافية ليس مفاجأة، نظراً للتخطيط المتواصل الذي يهدف إلى التصدي لاحتمال تصاعد حدة التوتر مع إيران التي تعاني من العقوبات الأميركية والاحتجاجات.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك الخميس إن قوات الأمن الإيرانية ربما تكون قد قتلت ما يربو على 1000 شخص منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما قد يمثل أشد الاضطرابات دموية منذ الثورة عام 1979.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات نفط خلال فصل الصيف، فضلاً عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" في السعودية. وأكدت الولايات المتحدة أن إيران تقف وراء هذه الهجمات، الأمر الذي نفته طهران.