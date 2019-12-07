شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدا الأحد، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERV السويسرية، وSACE الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

والثانى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، فيما تستكمل فى اجتماعها الثالث صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات أيضا يوم الاثنين، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

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والثانى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، والثالث لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

وتستكمل اللجنة، صباح الثلاثاء، مناقشة المتأخرات الضريبية وخطة الفحص لمصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وتعقد اجتماعا آخر لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، فيما تستكمل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك بنهاية اليوم.