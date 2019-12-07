محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وافقت شركة اريكسون السويدية، عملاق الاتصالات، على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية قضية فساد رفعتها ضدها السلطات الأمريكية، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة.
قالت الوزارة في بيان صحفي إن إريكسون وافقت على التسوية بعد أن قدمت وزارة العدل وثائق إلى المنطقة الجنوبية في نيويورك، تتهم فيها الشركة بانتهاك مادة مناهضة الرشاوى وغيرها من المواد بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
واعترفت شركة تابعة لاريكسون وهي "اريكسون ايجبت ليميتد" بأنها مذنبة في التهمة الموجهة إليها.
وقال المدعى العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري بريمان إن اريكسون اعترفت بالقيام بحملة فساد لعدة سنوات في خمس دول، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسا والكويت، لتعزيز سيطرتها على تجارة الاتصالات.
وأضاف بريمان في بيان صحفي " من خلال الأموال القذرة والرشاوى والهدايا والفساد، كانت اريكسون تقوم بعملها بمبدأ المال يتحدث".
وتتضمن التسوية عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار علاوة على غرامة قدرها حوالي 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر اريكسون توافق على دفع مليار دولار لتسوية قضية فساد بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.