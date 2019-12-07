السعودية تعلن تقديم الدعم الكامل لأمريكا للوصول لملابسات هجوم "فلوريدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة أنها ستقوم بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الامريكية للوصول إلى ملابسات الهجوم المميت الذي قام به أحد الطلبة السعوديين بقاعدة عسكرية في "فلوريدا" والذي تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص واصابة عدد من الأمريكيين .

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الجمعة، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إنها" تعبر عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين".

واكدت وزارة الخارجية " أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وجاء في البيان "انطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".

وأضافت "تتقدم وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

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وكانت مسؤولة أمريكية بارزة قد قالت في وقت سابق إن المسلح، مرتكب حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في فلوريدا، كان طيارا عسكريا من المملكة العربية السعودية يتدرب في الولايات المتحدة.

وأضافت اللفتنانت كوماندر المتحدثة باسم البحرية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا الثلاثة المتوفين أعضاء في الخدمة أم لا.

وأكدت البحرية الأمريكية في بيان يوم الجمعة مقتل أربعة أشخاص، بينهم مرتكب حادث إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا.

وأشارت البحرية الأمريكية في البيان إلى أن الحادث أسفر عن عدة إصابات.