البيت الأبيض يعلن عدم مشاركته في الإجراءات المقبلة لتحقيقات عزل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض ، الجمعة ، أنه لن يشارك في الإجراءات القادمة للتحقيقات في عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب ، داعيا المشرّعين الديمقراطيين إلى إنهاء تحقيقهم.

وردا على المهلة التي منحتها اللجنة القضائية بمجلس النواب للإدارة الأمريكية والتي انتهت مساء اليوم، قال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في خطاب أرسله لرئيس اللجنة جيري نادلر ، إن اعتماد النواب الديمقراطيين مواد اتهام ترامب سيكون "استغلالا متهورا للسلطة ، كما سيشكل أكثر محاولة غير عادلة وحزبية إلى حد بعيد وغير دستورية للعزل في تاريخ وطننا".

وأضاف "ديمقراطيو مجلس النواب أهدروا ما يكفي من وقت أمريكا بتلك المهزلة"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.