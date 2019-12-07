الرياض: حادث فلوريدا لا يمثل الشعب السعودي ونتعاون مع واشنطن لكشف ملابساته

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة حاملي الجنسية في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وفقًا لوكالة الأنباء "واس".
وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحتراموالتقدير.
وانطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.
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