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ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

السبت 7 ديسمبر 2019

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة اشتباكات جسر السنك في العاصمة بغداد إلى ستة عشر قتيلا، وأكثر من أربعين مصابا، مع استمرار إطلاق النار بصورة متقطعة.

 

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يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد. وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر. 

 

وفي كربلاء تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.

 

وأفادت مصادر طبية في دائرة صحة كربلاء، بإصابة أكثر من ثلاثين متظاهراً بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

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