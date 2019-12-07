شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على تركيا الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يستعد الكونغرس الأمريكي لتبني أولى العقوبات على أنقرة، رداً على الغزو التركي للشمال السوري، وتشغيل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز «S400». وكشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أمس الأول، عن توجه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للتصويت على قانون لفرض عقوبات واسعة تستهدف تركيا الأسبوع القادم. وقال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش، إنه يعتزم طرح مشروع قانون العقوبات الخاص به للتصويت.

وتتضمن مقترحات العقوبات الأمريكية على أنقرة تجميد الأصول التركية، فرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، تقييد التأشيرات، والحد من الحصول على القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة الروسية الصنع، كما يفرض المشروع عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.

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وكان مجلس النواب أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب الغزو التركي لسورية وشراء منظومة صواريخ S400 الروسية.

وتزيد اختبارات النظام الصاروخي المضاد للطائرات في أنقرة من الضغوط على وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي. وستوفر هذه الخطوة التركية أيضاً حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي، رداً على غزو سورية، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي رجب أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.

وبحسب بلومبيرغ، فمن المرجح أن يعطي مجلس الشيوخ الأولوية لاقتراح عقوبات ريش ومينينديز، وسوف يصوت عليه الكونغرس الأسبوع القادم.