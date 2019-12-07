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الاحتلال الإسرائيلى يصيب 37 فلسطينيا على حدود غزة بينهم أطفال السبت 7 ديسمبر 2019 أصيب 37 مواطنًا فلسطينيًا، أمس الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة (منها 4 بالرصاص الحى و 10 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط)، ومن بين الإصابات 10 أطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المشاركين السلميين فى الجمعة الـ 83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. Advertisements وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الـ 83 لمسرات العودة وكسر الحصار. ووصل الشباب الفلسطينى تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتى دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات. ونشر جيش الاحتلال مزيدًا من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التى توقفت لثلاثة أسابيع.

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