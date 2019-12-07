شكرا لقرائتكم خبر عن بالمخالفة لـ«ترامب».. «النواب الأمريكي» يقرّ حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا رمزيا، أمس الجمعة، يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب اعتُبرت منحازة بشدة لإسرائيل. ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة لقيام دولتهم الخاصة.

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