شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: تقدم باتجاه شطب السودان من لائحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، د. عبدالله حمدوك، أمس، حدوث تقدم في قضية شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

» زيارة تاريخية

وقال حمدوك خلال مؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي، بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأمريكي، إن الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الحكومة السودانية الانتقالية: هذه القضية تعوق كثيرا من العمليات، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأمريكيين تتقدم بشكل جيد جدا، ونحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معا. وجاء تصريح حمدوك في ختام زيارة تاريخية لواشنطن، الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985، وذلك في وقت تمثل قضية شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب أولوية لبلاده.

» إشادة أمريكية

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وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستعين سفيراً في السودان للمرة الأولى منذ 23 عاماً، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن.

وذكر حمدوك: أن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب، ولكن أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى انفتاح البلاد بشكل أكبر. ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة أنه يعوق الاستثمار الأجنبي.

وأشادت الولايات المتحدة بالخطوات، التي اتخذها حمدوك «لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق»، وذلك في وقت ساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير، الذي تولى السلطة عام 1989.

وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير، الذي تولى السلطة عام 1989 وتبنى نهجاً متشدداً، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلاده لفترة. وفي محادثات عقدت في الكونغرس أخيرا، تعهد نواب أمريكيون دعم الحكومة السودانية الجديدة.