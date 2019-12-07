شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غزوها شمال سوريا.. عقوبات أمريكية على تركيا والان نبدء بالتفاصيل

يستعد الكونغرس الأمريكي لتبني أولى العقوبات على أنقرة، رداً على الغزو التركي لشمال سوريا، وتشغيل أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز S400.

» قانون وتصويت

وكشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية عن استعداد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على قانون لفرض عقوبات واسعة تستهدف تركيا الأسبوع المقبل.

وقال السيناتور الجمهوري، جيم ريش، رئيس اللجنة: إنه يعتزم طرح مشروع قانون العقوبات الخاص به للتصويت.

وقدم السيناتور الجمهوري تشريعا في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانونا يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية لأنقرة، ومعاقبة المسؤولين الأتراك ماليا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سوريا.

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وسيتطلب هذا الإجراء أيضا تقريرا عن مشاركة تركيا في حلف الناتو وإستراتيجية شاملة حول محاربة تنظيم داعش، بالإضافة إلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين.

» الكونغرس يتحرك

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام، وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية. وكان السيناتور ريش عضوا من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، الذين التقوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الشهر الماضي، ودعا إلى عدم فرض عقوبات على تركيا في حال تخلت عن صفقة الصواريخ الروسية. لكن تركيا بدأت بتشغيل هذه المنظومة، وهو ما دفع الكونغرس للتحرك، وستزيد اختبارات النظام الصاروخي المضاد للطائرات في أنقرة من الضغوط على وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي.

وستوفر هذه الخطوة التركية أيضا حافزا أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدما في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي، ردا على غزو تركيا لشمال سوريا، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.