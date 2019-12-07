شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب ضد إصلاحات ماكرون يدخل يومه الثاني والان نبدء بالتفاصيل

سادت الفوضى قطاع النقل في فرنسا لليوم الثاني، وتسببت في إغلاق المدارس ونقص عدد العاملين في المستشفيات أمس الجمعة، حيث قالت نقابات العمال إنها ستواصل الإضراب ضد إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون حتى يتخلى عن هذه الخطة.

وأصيبت معظم أنحاء فرنسا بحالة من الشلل الخميس، مع إضراب عمال النقل، الذين انضم لهم معلمون وأطباء وأفراد شرطة ورجال إطفاء وموظفون، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شوارع العاصمة باريس، مع تحول الاحتجاجات إلى العنف مما أدى لإلقاء القبض على العشرات.

وألغيت الكثير من رحلات القطارات في وقت الذروة إلى باريس الجمعة، وأغلقت السلطات عشرة من 16 خطا للمترو، وعملت بقية الخطوط بخدمات محدودة.

وكشف تطبيق ستيادين للمرور أن التكدس المروري امتد لمسافة تتجاوز 350 كيلو مترا إجمالا، مما تسبب في إغلاق الطرق الرئيسة داخل وحول العاصمة، حيث اضطر الكثير من ركاب القطارات لاستخدام سياراتهم.

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وواصل عمال السكك الحديد إضرابهم الجمعة، بينما قالت نقابات عمالية في شركة آر.إيه.تي.بي لخدمة الحافلات وقطارات الأنفاق في باريس إن الإضراب مستمر حتى يوم الإثنين.

ويضع الإضراب ماكرون في مواجهة اتحادات عمالية قوية تقول إنه بصدد تفكيك الأنظمة، التي تحمي حقوق العمال.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات الخميس، في العاصمة باريس، مما اضطر السلطات لإغلاق برج إيفل وبعض أقسام متحف اللوفر.