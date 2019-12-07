شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة هونغ كونغ تحث على السلمية قبيل مسيرة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
وفي خطوة نادرة منحت الشرطة الخميس، الضوء الأخضر للاحتجاج الذي تنظمه الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي دعت لمسيرات مليونية خلال الصيف. وتعتبر مسيرة يوم الأحد مقياسا رئيسا لحجم التأييد للحركة الديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية. وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته في زيارة لبكين، حث قائد الشرطة، الذي تولى منصبه في الآونة الأخيرة، مواطني هونج كونج على أن يكونوا مثالا يحتذي به العالم. وقال: «نأمل أن يتمكن مواطنونا من أن يظهروا للعالم بأسره، أن شعب هونغ كونغ قادر على تنظيم مسيرة ضخمة بطريقة منظمة وسلمية، نحث الجهة المنظمة على مساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام».
وكان تانغ في طريقه للقاء كبار المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية، ومن المتوقع أن يعود إلى هونغ كونغ يوم الأحد. والاضطرابات في هونغ كونغ هي أكبر تحدٍ شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أن تولى السلطة في 2012.
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