- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالسبت 2019/12/7 03:15 ص بتوقيت أبوظبي
مظاهرات العراقيين - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن فتح تحقيق في ملابسات مقتل 12 متظاهرا وإصابة 80 آخرين خلال إطلاق الرصاص في منطقة السنك وسط بغداد.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان "إن القوات الأمنية ستفتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء الجمعة".
وأضاف أن "القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من وجودها في المناطق القريبة من مكان الحادث".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان بمقتل 13متظاهرا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم شنه مسلحون يقودون 4 عربات بصندوق من نوع "بيك أب" على المتظاهرين في منطقة السنك.
من جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد".
ودعت المفوضية، في بيان صحفي، إلى "عدم ترك ساحات التظاهر مكشوفة لتكون ذريعة لتدخل أطراف وجهات أخرى من غير الأجهزة الأمنية بحجج مختلفة، مما ينذر باقتتال داخلي وسقوط ضحايا وخسائر بالأرواح والممتلكات".
وحثت المفوضية "المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق موسع حول ملابسات الهجوم على متظاهرين بوسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.