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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يأمر أجهزة الأمن بالتعاون في تحقيق هجوم فلوريدا السبت 7 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أبلغ العاهل السعودى الملك سلمان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، بأنه وجه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية التى تحقق فى الهجوم المميت بقاعدة عسكرية فى فلوريدا وأكد له أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء" لا يمثل الشعب السعودي.

وقال بيان للسفارة السعودية فى واشنطن بعد اتصال هاتفى بين الزعيمين إن الملك عبر عن الحزن والأسى بسبب الحادث.

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