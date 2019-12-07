مجلس النواب الأميركي يتبنى قرارا داعما لحل الدولتين

تبنى ​مجلس النواب الأميركي​ "قرارا غير ملزم، يدعم حل الدولتين ويؤسس لتسوية النزاع بين إسرائيل و​الفلسطينيين​، وصوت لصالحه 226 عضوا في المجلس حيث عارضه 188". وينص القرار على أن "حل الدولتين يضمن وجود إسرائيل دولة يهودية ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في قيام دولتهم".

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اتخذ عدداً من الخطوات التي تصب في مصلحة إسرائيل، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل ​السفارة الأميركية​ إليها، وتقليص الدعم للفلسطينيين.