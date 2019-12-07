اعتبر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، خلال كلمة ألقاها في ​مؤتمر​ البحر المتوسط، ان "​تركيا​ كانت بحاجة إلى أنظمة للدفاع الجوي، وطلبت هذا الامر من ​الولايات المتحدة الاميركية​ و​فرنسا​ ولكن تم رفض الطلب، لذلك تم الذهاب إلى الآخرين"، موضحاً انها "ليست قضية سياسية أو خيار سياسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوغلو: طلبنا من اميركا وفرنسا انظمة للدفاع الجوي ولكن رُفض طلبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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