أعلن المتحدث باسم عصائب أهل الحق محمد الربيعي، أن "​العقوبات الأميركية​ المفروضة على قياديين في جماعة العصائب لن تنفع"، معتبراً انهم "رأس حربة ​المقاومة​ ضد الاحتلال، وضد ​الإرهاب​ التكفيري وضد التقسيم والمحاصصة والفساد"، موكداً بـ"البقاء كالشوكة في عيون الاستكبار وحائط الصد الذي يحطم مشروع الهيمنة الأميركية، أما عقوبات الخزانة لن تنفع لعدم امتلاك ارصدة خارجية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الربيعي رداً على العقوبات الأمريكية: سنبقة شوكة في عيون الاستكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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