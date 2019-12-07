عراقجي: جميع أعضاء الاتفاق النووي يعتبرون أميركا السبب الأساس بالتوترات

أكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسيّة عباس عراقجي، في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، أنّ "جميع الأعضاء أكدوا أنّه من دون تمتُّع إيران بمزايا الاتفاق النووي، لا يمكن لهذا الاتفاق الدولي أن يدوم".
ولفت في تصريح صحافي إلى أنّ "جميع أعضاء الاتفاق النووي يعتبرون أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي السبب الأساس في توترات الاتفاق".
وعن أوّل لقاء له مع المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الّذي جرى فور الانتهاء من الاجتماع الـ14 للجنة المشتركة للاتفاق النووي، وَصف عراقجي اللقاء بأنّه "كان مفيدًا وجيّدًا لبدء العمل"، موضحًا أنّ "غروسي أكّد ضرورة الحفاظ على التعاون السابق بين الوكالة وإيران".
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