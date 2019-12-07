أهابت ​وزارة الخارجية التركية​ بـ"مواطني بلادها توخي الحذر أثناء زيارة ​فرنسا​ على خلفية ​الاحتجاجات​ المستمرة هناك". ويأتي هذا التحذير على خلفية إصابة الصحفي التركي مصطفى يالتشين الذي يعمل مصورا لوكالة "​الأناضول​" التركية، بقنبلة غاز أثناء تفريق الشرطة للمتظاهرين في ​باريس​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا طالبت مواطنيها بتوخي الحذر اثناء السفر إلى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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